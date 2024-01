Tunisie : une entreprise chinoise s’intéresse au site minier de Sra Ouertane

La Sina-Arab Chemical Fertilizers Co., Ltd (SACF) a manifesté son intérêt pour le projet d’exploitation du phosphate de Sra Ouertane (gouvernorat du Kef) en partenariat avec la Tunisie, suite à l’expérience réussie avec le Groupe chimique tunisien (GCT).

La SACF a exprimé cet intérêt lors d’une rencontre entre le chef de cabinet du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Ahlam Beji Sayeb, et une délégation de cette société conduite par le directeur général adjoint, Wang Jinming, représentant la société mère China Blue Chemical Ltd.

La réunion a également été l’occasion de discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux parties, notamment dans les secteurs des engrais et des mines, selon un communiqué du ministère.

Le projet concerne le développement de ce site minier pour la production annuelle de 4 millions de tonnes de phosphate marchand qui seront transformés en acide phosphorique et engrais phosphatée.

Le projet requiert également l’implantation d’infrastructures ferroviaire et portuaires.

En plus de l’appui au développement régional, il permettra de renforcer la position de la Tunisie sur le marché international de phosphate. Ses composantes sont une mine à ciel ouvert, une usine de traitement du brut, une autre de transformation de phosphate, en plus d’infrastructures et de logistiques de transport. Les emplois escomptés s’élèveront à 4000 employés.

Rappelons qu’un appel d’offres international a été lancé en 2018 pour la recherche d’un partenaire stratégique pour ce projet, qui a été déclaré infructueux.

I. B.