Tunisie-France : Message de l’ambassadrice Anne Guéguen (Vidéo)

«Je suis arrivée en Tunisie dans un esprit de coopération et d’amitié basé sur le respect mutuel et le dialogue , pour consolider le partenariat de confiance entre nos deux pays», indique l’ambassadrice de France en Tunisie Anne Guéguen dans une vidéo partagée sur sa page Facebook, dans laquelle elle s’exprime notamment en langue arabe.

Après avoir récemment présenté ses lettres de créance au président de la république Kaïs Saïed Anne Guéguen affirme être pleinement accréditée pour mener à bien sa mission de représenter son pays, comme première femme ambassadrice de France en Tunisie. «Ceci est pour moi un grand honneur et une très grande joie personnelle», a-t-elle commenté.

L’ambassadrice Anne Guéguen, qui a grandi à Nantes et à Strasbourg puis à Paris, où elle a effectué ses études a exprimé sa passion pour le monde et la langue arabe et rappelle avoir déjà vécu et travaillé pendant trois ans (2013-2016), et notamment occupé le poste d’adjointe de l’ambassadeur de France en Tunisie.

«La Tunisie est un pays à identité forte et remarquable, qui s’appuie sur une histoire multimillénaire et plurielle depuis des milliers d’années, c’est ce qui donne sa profondeur et sa richesse humaine et culturelle. Cette Histoires est d’ailleurs magnifiquement dépeinte dans le musée du Bardo que j’ai visité à l’occasion de sa réouverture», a encore indiqué l’ambassadrice dans la vidéo postée hier, vendredi 5 janvier 2024.

Et d’ajouter : «La Tunisie c’est également la générosité proverbiale de ses habitants. La Tunisie est aussi une scène culturelle, créative et dynamique, ainsi qu’une société pionnière, notamment dans la promotion des droits de la Femme. C’est pour cela que je me réjouis de retrouver, ici, mes amis tunisiens et d’en rencontrer de nouveaux et de faire au mieux pour rapprocher nos deux sociétés qui ont des valeurs communes, tels que la liberté, l’amitié et l’égalité».

L’ambassadrice de France en Tunisie a ajouté que durant sa mission, elle vise un partenariat de solidarité entre les deux pays qu’elle souhaite nourrir et renforcer, en mettant au centre en particulier la jeunesse, notamment via des rencontres pour comprendre et rester en permanence en lien avec la société tunisienne ainsi que ses patriotes vivant en Tunisie.

«Ma mission consistera concrètement à consolider, approfondir et renouveler le dialogue et les lien bilatéraux avec l’ensemble de la société tunisienne. Ma mission est dans tous les domaines pour le bénéfice de nos deux pays et aussi au service de la paix et de la sécurité dans la région et dans le monde», a-t-elle ajouté, avant de conclure : «Dans une heure aussi grave pour le monde nous avons plus besoin que jamais de dialoguer et de coopérer».

Y. N.