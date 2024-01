Métrologie : Trescal absorbe la société tunisienne MEM

Trescal, leader mondial des services de métrologie, annonce la fusion avec la société tunisienne Méditerranéenne d’Expertises et Mesures (MEM) à Tunis (Ben Arous), qu’elle avait précédemment annoncé avoir pris acquisition en juillet 2022.

MEM réalise des prestations de métrologie et de mesure, pour tous types d’équipements dimensionnels, à destination des grands industriels locaux de l’aéronautique, de l’électronique et du transport. C’est est l’un des rares laboratoires dans le monde à être accrédité en essais tridimensionnels (3D).

Laurent Labatut, directeur général de Trescal France et Afrique a déclaré : «Avec l’ambition de devenir leader en Tunisie, cette fusion permet à Trescal de simplifier son organisation avec une seule entité proposant des services dans quatre domaines accrédités (dimensionnel, électrique, température et 3D). Faouzi Chaouali, responsable de l’agence de Tunis, et les dix salariés partagent désormais les mêmes locaux et les mêmes applicatifs pour servir les clients dans des conditions optimales».

Trescal offre à tous les secteurs de l’industrie une solution unique pour l’étalonnage, la réparation, la qualification, la validation et la gestion des actifs à travers le monde. Ses techniciens et experts réalisent des prestations accréditées et non-accréditées pour toutes les grandeurs physiques, tous les instruments de mesure et tous les domaines techniques. Les 5 000 membres de son équipe effectuent plus de 3,3 millions d’opérations par an, dont 27 000 réparations sur 150 000 types d’instruments et 20 000 marques.

Communiqué.