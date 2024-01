Tunisie : la Steg prolonge le paiement échelonné des factures impayées des clients résidentiels

La direction générale de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) a décidé de prolonger l’expérience du paiement échelonné des factures impayées pour les clients résidentiels jusqu’à la fin de février 2024.

Hend Ennaifer, responsable des services à distance à la Steg, a indiqué, dans une déclaration à l’agence Tap, mercredi 10 janvier 2024, que cette décision intervient après le succès que cette expérience a rencontré depuis son lancement début novembre dernier.

Mme Ennaifer a estimé que la procédure a connu une réponse remarquable de la part des citoyens, en particulier des clients résidentiels, qui ont afflué en grand nombre vers les succursales commerciales de l’entreprise pour régler une partie de leurs factures impayées, soulignant que la prolongation de l’expérience permettra de récupérer une partie des dettes de la Steg qui ont atteint des niveaux record.

La responsable a indiqué que la Steg a lancé une expérience pour encourager les clients résidentiels à payer au moins 30% de la valeur de leurs factures impayées, les 70% du montant restant devant être payés en plusieurs fois sur un maximum de 6 factures.

Cette initiative vise à aider les clients ayant des factures impayées remontant à un an ou plus à payer leurs dettes envers l’entreprise, a-t-elle précisé, soulignant que le succès de l’expérience a été illustré par la demande significative des clients résidentiels d’honorer leurs factures impayées. Les succursales de l’entreprise ont reçu plus de 90 000 demandes de règlement de factures impayées en deux mois (30 000 en novembre et 60 000 en décembre), contre une moyenne d’environ 11 000 par mois auparavant.

Mme Ennaifer a également révélé que ce procédé a permis à la société de récupérer un montant de 45 millions de dinars (MDT) en deux mois, dont 18 MDT en novembre et 27 MDT en décembre, contre une moyenne d’environ 6 MDT par mois dans le passé.

La responsable de la Steg a souligné que l’expérience consistant à encourager les clients résidentiels à payer les factures impayées a donné des résultats respectables, mais les dettes de la Steg restent très importantes, puisqu’elles ont dépassé le niveau de 3,6 milliards de dinars à la fin de l’année 2023 sous forme d’impayés pour tous types de clients, 55% appartenant au secteur privé (ménages, entreprises économiques et secteur des services), et 45% appartenant au secteur public (institutions de l’État, municipalités, groupements hydrauliques, ministères…).

I. B.