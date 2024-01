Tunisie : L’ancien ministre Hatem El Euchi devant le Pôle économique et financier

L’ancien ministre des Domaines de l’État Hatem El Euchi devra comparaître devant la Chambre correctionnelle du Pôle judiciaire économique et financier.

Le juge d’instruction près le Pôle économique et financier a décidé de déférer l’ancien ministre dans le cadre d’une plainte déposée par l’observatoire Raqabah présidée par Imed Daïmi dirigeant Al-Harak et ancien député qui a occupé le poste de chef de cabinet de l’ancien président provisoire Moncef Marzouki

Cette affaire concerne des soupçons de conflit d’intérêts dans le dossier du projet Tunis Sports City, précise l’Observatoire Raqaba, dans un communiqué publié jeudi 11 janvier 2024, citant une information qui lui est parvenue via le juge d’instruction près le Pôle économique et financier, qui a par ailleurs annoncé la clôture de l’enquête sur des soupçons de corruption dans cette affaire et de déférer Hatem El Euchi sur la base de l’article 97 (ter)

De son côté, l’Agence Tap a indiqué ne pas être parvenue à contacter le porte-parole du Pôle judiciaire pour obtenir des plus d’informations , ajoutant que l’ancien ministre a, quant à lui refusé de commenter l’affaire, en déclarant qu’il n’a pas encore pris connaissance du dossier.

Y. N.