Sidi Bou Saïd s’invite dans le maillot de l’équipe de Tunisie de football

Dans la foulée des maillots à domicile et à l’extérieur récemment dévoilés, la marque internationale d’équipements sportifs Kappa a dévoilé le troisième maillot que les joueurs de l’équipe de Tunisie de football porteront lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2024.

Le nouveau maillot que porteront les Aigles de Carthage a été présenté par la Fédération tunisienne de football (FTF), qui rend hommage à Sidi Bou Saïd, la ville pittoresque de la banlieue nord de la Tunisie, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, pour son histoire et son architecture arabo-andalouse assez particulière qui en font une destination touristique.

Alors que les maillots à domicile et à l’extérieur sont respectivement rouges et blancs, couleurs du drapeau tunisien, ce troisième maillot suit un modèle similaire, avec un col polo vintage, mais il arrive dans une luxueuse palette de couleurs bleu royal en clin d’œil à l’emplacement de la Tunisie et à sa proximité avec la Méditerranée, mais aussi à la couleur bleu marine des portes des maisons de Sidi Bou Saïd.

I. B.