Rencontre avec l’historien franco-tunisien Hédi Saidi

L’Institut supérieur de l’histoire de la Tunisie contemporaine organise mercredi 17 janvier 2024 à son siège au Campus universitaire La Manouba une rencontre avec l’historien Hédi Saidi, un auteur qui fascine autant qu’il intrigue.

Socio-historien, Hédi Saïdi parlera de l’écriture et de la relecture de l’histoire, de la criminalisation du passé, de la victimisation et ses nouveaux héros, de la guerre des mémoires. Il parlera aussi de la laïcité et des médias. Comment penser ce monde qui se déchire? Comment l’histoire peut-elle donner un éclairage sur les violences? Comment grandir en humanité? Il interviendra au titre d’auteur sur l’immigration d’une part, d’enseignant-chercheur en sciences sociales d’autre part, enfin en tant que responsable associatif en France.

La rencontre sera animée par le professeur Bilel Saoudi.

Hédi Saïdi est maître de conférences en histoire contemporaine, président-fondateur de l’Association jeunesse-intégration-solidarité républicaines et président du Forum régional contre les discriminations et pour une nouvelle citoyenneté depuis 2003. Il est membre de la cellule académique de veille contre les discriminations et le repli identitaire de l’Académie de Lille depuis 2004 et membre de Team Europe (Commission européenne).

Né le 10 décembre 1957 à Enfida, Hédi Saïdi, est un agrégé d’histoire, universitaire et chercheur franco-tunisien. Depuis 2012, il dirige la collection «Diversités» aux éditions L’Harmattan-Paris. Membre du comité rédaction des Cahiers d’Histoire, revue d’histoire critique-Paris, il est spécialiste d’histoire coloniale de la Tunisie, de la mémoire de l’immigration et d’interculturalité. Il a publié Rapports colons-colonisés en Tunisie 1880-1919. L’exemple de Dar Elbey (Enfidha), éd. Farjallah, Sousse, 2003; L’immigration et les discriminations en débats, éd. La Voix du Nord, Lille, 2005; Discriminations et mémoires, quelles histoires ?, éd. Le Geai Bleu, Lille, 2006; Mémoire de l’immigration et histoire coloniale, éd. L’Harmattan, Paris, 2007; Les étrangers en France et l’héritage colonial. Processus historiques et identitaires, éd. L’Harmattan, Paris, 2007; La Tunisie oubliée… Une immigration face au colonialisme, éd. Le Geai Bleu, Lille, 2008; Savoirs critiques et recherches historiques. Pour quels usages?, éd. L’Harmattan, Paris, 2015; et Mémoire forcée et Histoire difficile, Publications de Leric et de l’Université de Sfax (Tunisie), 2020.