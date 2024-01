Basket-ball : Salah Mejri directeur sportif de l’équipe de Tunisie

La Fédération tunisienne de basket-ball (FTBB) a annoncé la nomination de l’ancien international Salah Mejri au poste de directeur sportif de l’équipe nationale senior de Tunisie.

Cette annonce a été fuite suite à une réunion lundi 15 janvier 2024 du bureau fédéral, qui a par ailleurs annoncé que les matchs de la première fenêtre qualificative de l’Afro-Basket 2025 seront organisés du 23 au 25 février à la salle Bir Challouf de Nabeul.

Rappelons que l’ancien international tunisien Saleh Mejri (né le 15 juin 1986 à Jendouba), formé à l’Étoile sportive du Sahel (2006-2010) et qui a notamment évolué avec le Real Madrid (2014-2015 et 2019-2020), est le premier joueur tunisien et maghrébin à avoir joué dans la NBA, en signant en juillet 2015 avec les Mavericks de Dallas.

Y. N.