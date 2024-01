Historique : Jonathan Lourimi offre la première médaille à la Tunisie aux JO d’hiver (Gangwon 2024)

La Tunisie vient de gagner la première médaille de son Histoire aux JO d’hiver, grâce à Jonathan Lourimi qui a décroché, ce mardi 23 janvier 2024, l’argent à Gangwon 2024 (Bobsleigh).

Jonathan Lourimi (17 ans), qui a débuté ce sport il y a à peine un an et qui s’était qualifié en novembre dernier en permettant à la Tunisie de participer pour la première fois aux JO d’Hiver, entre désormais dans l’Histoire avec une médaille d’argent.

So Jaehwan KOR bites his gold medal as he celebrates on the podium alongside silver medallist Jonathan Lourimi TUN and bronze medallist Chi Xiangyu CHN following the Bobsleigh Men’s Monobob at the Alpensia Sliding Centre. The Winter Youth Olympic Games, Gangwon, South Korea, Tuesday 23 January 2024. Photo: OIS/Thomas Lovelock. Handout image supplied by OIS/IOC

«Un exploit historique pour la Tunisie !», se réjouit le Comité national olympique tunisien (Cnot), en félicitant Jonathan Lourimi pour cette performance et tous ceux qui ont cru en cette aventure.

«Je n’aurais jamais imaginé que ça soit possible quand j’ai commencé ce sport il y a un an. Et maintenant me voici avec une médaille d’argent. C’est fou ! Je vais juste profiter de ce moment », a pour sa part lancé Jonathan Lourimi au micro d’Olympics.

Y. N.