La Marsa : polémique autour des «macarons de stationnement» délivrés par la municipalité

La commune de La Marsa, connue pour son charme méditerranéen et son ambiance conviviale, est actuellement le théâtre d’une controverse majeure relative à la récente décision de ladite commune de restreindre l’accès au macaron de stationnement aux seuls résidents de certaines zones bleues.

Cette décision n’a pas manqué de créer une division entre les habitants de ces zones et les autres citoyens, car elle va «à l’encontre des résolutions antérieures du conseil municipal, du contrat avec le prestataire et du cahier des charges, contredisant ainsi les principes d’équité établis depuis 2021 par le conseil municipal», disent-ils.

Selon les résolutions du conseil municipal du 5 mars 2021, chaque citoyen à jour de ses obligations envers la commune avait droit à un premier macaron gratuit, et si besoin, suivi d’un deuxième au prix de 100 DT et d’un troisième à 150 DT. Les commerçants et acteurs clés de la vie locale peuvent également bénéficier d’un macaron moyennant un paiement de 200 DT.

Ces mesures visent à garantir une distribution juste et équilibrée des macarons, indépendamment de la localisation géographique des citoyens favorisant ainsi l’équité entre les citoyens et les entrepreneurs locaux et à inciter les citoyens à s’acquitter de leurs taxes.

Cependant, une décision récente de la commune a bouleversé cet équilibre en excluant injustement les résidents en dehors des zones bleues de cette politique d’octroi des macarons. Une mesure qui suscite l’indignation parmi les citoyens de La Marsa, particulièrement chez ceux qui, depuis 2021, bénéficiaient de ce privilège sans distinction.

Ce revirement soulève des interrogations sur la cohérence des actions municipales avec les principes démocratiques et les engagements pris envers les citoyens.

Pire encore, les responsables municipaux, interrogés sur cette décision, ont opposé un refus catégorique à son annulation en avançant des arguments non convaincants et non étayés par des justifications valables. Cette absence de transparence suscite des doutes quant à la légitimité de la décision.

Plus préoccupant encore, le prestataire de services est en défaut par rapport à plusieurs articles du contrat et du cahier des charges (un huissier de justice est en train de constater les infractions).

Face à cette situation, les citoyens ont réagi avec vigueur en lançant une pétition, rassemblant plus de 1000 signatures, qui a été déposée à la commune accompagnée d’une demande officielle d’annulation de cette décision. À ce jour, aucune réponse officielle n’a été apportée aux demandes des habitants de la commune, qui parlent d’«injustice dans l’octroi des macarons» et de «violation des principes fondamentaux d’équité et de non-discrimination», engendrant «un sentiment de frustration et de mécontentement au sein de la communauté.»

Les citoyens, qui avaient bénéficié, depuis 2021, du droit d’obtenir des macarons, se retrouvent désormais privés de cette opportunité, sans explication valable. «Cette situation délicate crée un sentiment d’injustice puisque les citoyens, habitués à une politique équitable en matière d’octroi des macarons, se retrouvent désormais face à une discrimination géographique inexplicable. La transparence, l’équité et le respect des engagements contractuels doivent prévaloir pour restaurer la confiance des citoyens et garantir une gestion municipale juste et équitable», lit-on dans une lettre envoyée par les citoyens contestant la décision municipale.

«Il est impératif que la commune de La Marsa reconsidère cette décision controversée», lancent-ils en conclusion.