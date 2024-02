Tunisie : la galerie Alexandre Roubtzoff expose l’univers singulier de Mabrouk Elkemel  

L’artiste Mabrouk Elkemel annonce son exposition intitulée ‘‘Enluminure’’ à la galerie d’art Alexandre Roubtzoff, du nom du célèbre artiste russe membre de l’Ecole de Tunis, sise au n° 12 rue Imam Abou Hanifa, à La Marsa, à partir du 13 février 2024.

Les œuvres présentées à cette exposition marqueront une évolution dans le travail de l’artiste et plongeront les visiteurs dans l’univers singulier de l’artiste.

Depuis ses débuts, Mabrouk Elkemel a constamment exploré les liens entre les matières et les supports dans sa pratique artistique. ‘‘Enluminure’’ poursuit cette exploration, en utilisant divers matériaux comme l’encre, l’acrylique, et même le sel, sur des supports variés comme le papier et la toile.

Cette diversité matérielle confère une richesse et une profondeur exceptionnelles à ses œuvres caractérisées par la réunion de trois sources d’inspiration principales: les miniatures persanes, les compositions du tapis artisanal et les personnages des contes.

Les motifs utilisés, inspirés de l’histoire et de la culture du village de l’artiste, se retrouvent dans une série de tableaux captivants, où la symétrie habituelle cède la place à une nouvelle esthétique dynamique.

L’influence des couleurs de la nature se manifeste également de manière éclatante dans chaque toile, offrant une palette vibrante et riche en nuances.

Enfin, les personnages envoûtants des contes, transmis par les anciens et les grandes sœurs de l’artiste, prennent vie sous ses pinceaux, évoquant des souvenirs d’enfance et offrant une expérience visuelle et narrative unique.

‘‘Enluminure’’ témoigne d’une évolution artistique remarquable pour Elkemel. Si ses travaux antérieurs étaient marqués par des expressions sobres et monochromes, cette exposition révèle une explosion de couleurs et d’émotions, témoignant d’une confiance renouvelée et d’une exploration audacieuse de son univers créatif.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 9 mars 2024.