Euro-Cycles affiche des revenus en baisse de 29% en 2023

Le chiffre d’affaires réalisé par la société Euro-Cycles au 31 décembre 2023 s’élève 114,931 millions de dinars tunisiens (MDT), soit une baisse de 29% en valeur et 25% en volume par rapport à la même période de l’année 2022.

Les investissements au 31 décembre 2023 ont été de l’ordre de 2 810 888 DT, et consistent essentiellement à la finalisation des travaux de construction d’un nouveau bâtiment portant sur une nouvelle usine, et ce, dans le cadre de l’intégration verticale (bicycle valleyprocess) et de stockage nécessaire pour développer les vélos électriques.

Les engagements bancaires de la société ont été résorbés à 58,810 MDT au 31 décembre 2023, enregistrant une baisse de moins 42% par rapport au 31 décembre 2022.

Pour ce qui est du 4e trimestre de 2023, le chiffre d’affaires d’Eurocycles a reculé de 13% à 23,927 MDT et ses engagements bancaires ont baissé de 42% à 58,8 MDT.

Quant au volume de production d’Euro-Cycles, il a évolué de 16% au 4e trimestre 2023, atteignant 73 762 vélos.