Tunisie : nouvelles mesures pour impulser l’auto-emploi

Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle va mettre en place de nouvelles procédures pour encourager le travail indépendant, dont un régime de taxation forfaitaire (100 à 200 dinars par an) et une exonération du paiement des cotisations sociales ainsi que des impôts la première année d’activité.

L’annonce a été faite par la directrice de la promotion de l’emploi au dit ministère, Faïza Kallel, lors d’une journée d’information organisée mercredi 28 février 2024 par le Challenge Fund For Youth Employment (CFYE) sur les modèles de travail indépendant.

Le CFYE est un programme de 7 ans financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Les nouvelles mesures envisagées visent à faciliter le lancement des projets et à adopter un mécanisme de paiement à distance via une plateforme électronique. Elles cherchent aussi à favoriser la création d’entreprises en instituant des incitations pour les entrepreneurs. Ces entreprises doivent répondre aux besoins sociaux et contribuer à réduire le taux de chômage, qui a atteint un nouveau pic de 16,4% au quatrième trimestre 2023 (20% parmi les diplômés de l’enseignement supérieur), en raison de la crise économique sévissant dans le pays depuis 2011 et de la faiblesse de l’investissement dont le taux est passé de 24% en 2010 à 16% en 2023.

De nouveaux mécanismes ont été mis en place dans le cadre des programmes de formation qui ont permis de proposer une formation sur mesure, a expliqué Fayza Kallel.

Le ministère de l’Emploi a développé de nouveaux programmes de formation en parfaite adéquation avec les besoins du marché du travail et ceux des stagiaires. Le système de formation professionnelle offre un potentiel d’emploi élevé, a-t-elle ajouté.

Toutes ces mesures visent encourager l’auto-emploi, qui reste l’une des solutions au problème du chômage, sachant que le secteur public est en suremploi et que le secteur privé traverse une période d’incertitude et d’attentisme qui perdure.

