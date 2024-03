Ministère de l’Industrie : Deux nouveaux projets entre la Tunisie et le Japon

La Tunisie et le Japon ont signé, ce mardi 19 mars 2024, deux nouveaux projets de coopération technique pour l’amélioration de la productivité et de la qualité du système électrique afin de répondre à l’expansion des sources d’énergie renouvelables.

L’Ambassadeur japonais en Tunisie Takeshi Osuga a assisté à la cérémonie de signature pour faire démarrer officiellement deux projets de coopération technique pour l’amélioration de la productivité et de la qualité ainsi que du système électrique en présence de Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Ouael Chouchene, secrétaire d’État chargé de la transition énergétique et Mayumi Miyata, représente résidente de la JICA en Tunisie.

Le premier projet vise à promouvoir, y compris dans d’autres pays africains, la méthode japonaise d’amélioration de la productivité et de la qualité qui s’appelle « Kaizen », introduite en Tunisie en 2006.

Le deuxième vise à renforcer des capacités pour la gestion du réseau électrique afin de répondre à l’expansion des sources d’énergie renouvelables.

L’ambassadeur Osuga a souligné que le moteur de développement durable devait être la ressource humaine et a exprimé ses vœux que les deux projets signés aujourd’hui soient les meilleurs investissements pour renforcer la capacité humaine en Tunisie.

Communiqué