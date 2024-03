Le poème du dimanche : ‘‘Hiver’’ de Guy Goffette

Né en 1947 à Jamoigne, près des Ardennes, en Belgique, Guy Goffette est poète et essayiste. Il nous a quittés jeudi 28 mars 2024 à 77 ans.

Le défunt a vécu à Paris après avoir été instituteur pendant vingt sept ans et a fini par se consacrer à l’écriture. Commence à publier dès 1971.

Il était, tour à tour, enseignant, libraire et éditeur. A l’empreinte classique solide, sa poésie lyrique et mélancolique, est installée dans la modernité, avec rigueur formelle et maîtrise.

Prix Goncourt de la poésie, il consacre des essais à Verlaine et Bonnard. Divers recueils publiés aux Ed. Gallimard.

Tahar Bekri

A tout va, fol amour, à l’eau qui pleure

Sur la vitre en ce décembre sans arroi

De blancs manteaux (mais non sans griserie),

à tout va, au déclin des fiers grands arbres

Auréolés d’enfance où nous tenions vigie

Longtemps sur les plats villages comme

Assiettes pilées dans la verte marée des vals :

Ils sont couchés au fond de nous à présent

Comme la mer, et qui les relèvera, qui

Si l’amour n’est autre que vague furieuse

Retombante, quand nous voudrions qu’il soit

Comme un soc dans la terre d’oubli recru,

Un soc arrachant l’ivraie d’avenir.

Le pêcheur d’eau, Gallimard, 1995.