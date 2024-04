Festival de l’eau de fleur d’oranger à Nabeul

A l’occasion de la tenue du Festival de l’eau de fleur d’oranger bigaradier de Nabeul prévu du 19 au 21 avril 2024, une visite promotionnelle autour de la fleur emblématique de la région sera organisée à Nabeul le vendredi 19 avril 2024.

Au programme, la participation à la cueillette des fleurs d’orangers dans des champs de bigaradiers, ainsi que la distillation moderne des fleurs d’orangers et l’extraction de néroli à la Société mutuelle de services agricoles.

Les participants auront aussi l’occasion de visiter le festival de l’eau de fleur d’oranger à Dar Nabeul (Médina de Nabeul) où l’Association de sauvegarde de la ville de Nabeul (ASVN) avec ses partenaires, organisera des expositions-ventes, des ateliers thématiques sur les produits dérivés de la fleur d’oranger ainsi que des dégustations de boissons et de plats salés et sucrés typiquement de la région à base de fleurs d’orangers.

À travers cette visite, l’accent sera mis sur la mise en valeur de Nabeul en tant que destination touristique attractive, réputée pour son héritage culturel et son savoir-faire artisanal autour de la fleur d’oranger. Les visiteurs auront l’opportunité de s’immerger dans l’univers captivant de cette fleur emblématique.

Aujourd´hui la fleur d’oranger de Nabeul est devenue un véritable produit phare qui permet de différencier la destination du Cap Bon et d’attirer un plus grand nombre de visiteurs. Depuis plus d’une année, les institutions locales misent sur les produits de terroir pour développer une nouvelle offre touristique immersive.

Cette journée s’insère dans le cadre de la Stratégie nationale de valorisation et de promotion des produits de terroir qui a été lancée en 2022 par le ministère de l’ Agriculture et l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) grâce à un partenariat entre plusieurs ministères et avec l’appui du Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir (Pampat), projet mis en œuvre pas l’Organisation des Nations-Unies pour le développement industriel (Onudi) et financé par le secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (Seco).

Communiqué.