La FTCR rend hommage à Said Bouziri et Tarek Ben Hiba

Née il y a 50 ans en France sous le nom de l’Union des travailleurs immigrés tunisiens (Utit), la Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives (FTCR) commémore, en cette année 2024, un demi-siècle de combats pour l’égalité des droits, les libertés et citoyenneté.

A cette occasion, elle organise une soirée d’hommage à deux de ses figures emblématiques disparues : Said Bouziri, co-fondateur avec feu Abdelmajid Daboussi, de Radio Soleil, née dans les années 1980 dans le quartier populaire de la Goutte d’Or à Paris, décédé il y a 15 ans, et Tarek Ben Hiba, membre fondateur et ancien président de la FTCR, décédé il y a 2 ans.

Au programme de l’hommage, prévu le vendredi 14 juin 2024, à Paris, une commémoration à 18 heures au Square Saïd Bouziri, et de 19h à 22h, à la salle Saint Bruno (9, rue St Bruno 75018 Paris), une exposition photographique et des projections de films sur le thème «Said et Tarek : une vie de luttes pour les libertés, les droits, l’égalité, la démocratie et contre le racisme», suivies d’un débat et d’un pot de l’amitié.

I. B.