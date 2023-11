Marathon Comar 2023 J-12 : pour une Tunisie plus verte

«Courons pour une Tunisie verte» : tel est le slogan du Marathon Comar dont la 36e édition se tiendra le 3 décembre 2023 à Tunis avec la participation de plus de 7000 coureurs professionnels et amateurs. C’est un slogan mobilisateur et fédérateur par ces temps de changement climatique où la préservation de l’environnement est devenue d’une extrême urgence.

Pour les Assurances Comar, qui organisent cet événement sportif depuis 38 ans, cette vocation écologique ne date pas d’hier. Elle s’inscrit dans son engagement citoyen et sociétal. Et constitue l’un des axes de sa politique de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE).

Dans la présentation du Marathon Comar, les organisateurs précisent à juste titre, parmi les quatre principaux objectifs de cette course populaire, la volonté de «pérenniser l’action environnementale et s’engager dans la protection de la planète par, notamment, le reboisement des forêts». Et ce ne sont pas là simplement des mots pour se donner bonne conscience, mais des engagements fermes et, surtout, des actions menées régulièrement et avec toute la détermination requise.

Cette «dimension green» du Marathon Comar est illustrée, d’abord, par le partenariat noué depuis 2021 avec Tounes Clean Up. Cette ONG tunisienne présidée par Houssem Hamdi est très engagée dans la préservation de la nature et la protection de l’environnement. Depuis 2021, elle contribue, grâce aux fonds mobilisés par le Marathon Comar, au reboisement des forêts tunisiennes dont les superficies, déjà assez réduites, subissent les impacts négatifs des incendies, du défrichement, du surpâturage et du dépérissement des arbres provoqués par le changement climatique. La formule adoptée à cet effet est simple : pour chaque dinar collecté par les Assurances Comar, sur les frais d’inscription des candidats et l’achat des dossards, un arbre est planté par les membres de l’ONG.

«Grâce à la participation à cette cause environnementale, nous avons réussi en 2021 à collecter des fonds pour planter 20 623 arbres dans nos forêts endommagées par les incendies», expliquent les organisateurs.

Ainsi, l’année dernière, on a planté dans le cadre de la même action quelque 33 794 arbres et on peut parier que lors de la 36e édition ce chiffre flirtera avec (ou dépassera) 40 000 arbres. L’objectif final est d’arriver, à terme, à organiser un marathon avec zéro empreinte carbone.

L’autre aspect de cet engagement écologique et citoyen concerne le ramassage des ordures que ne manque pas de produire les participants au marathon, coureurs et spectateurs, tout au long du parcours. Et là aussi, l’esprit de partage et de solidarité joue pour que toute bouteille d’eau ou tout mouchoir papier jetés sur le bord du chemin soit ramassé pour qu’après la course, le parcours soit aussi net qu’il l’a été avant. Ce qui, on l’imagine, sera apprécié par les riverains et par la Municipalité de Tunis, qui est l’un des partenaires majeurs du Marathon Comar.

I. B.