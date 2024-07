Cinéma : ‘‘Agora’’ du Tunisien Ala Eddine Slim en compétition du Festival de Locarno

‘‘Agora’’, le nouveau film du réalisateur tunisien Ala Eddine Slim est en compétition officielle « Concorso Internazionale » du Festival international du film de Locarno, qui se tient du 7 au 17 juillet 2024 dans la ville suisse italienne.

Le casting du film regroupe notamment Neji Kanaweti, Bilel Slatnia, Majd Mastoura et Sonia Zarg Ayouna.

‘‘Agora’’, produit par Exit Productions, est le 3e long-métrage de fiction de Ala Eddine Slim qui avait reçu le Lion du Futur à la Mostra de Venise pour ‘‘The last of us’’. ‘‘Tlamess’’, son deuxième opus avait été sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 2019.

Né en 1982 à Sousse, Ala Eddine Slim réalisé plusieurs courts métrages, installations vidéos, documentaires, et films de fiction sélectionnés dans de nombreux festivals: Clermont-Ferrand, Grand Prix du FID Marseille 2012 pour ‘‘Babylon’’, Lion du Futur à Venise et Tanit d’Or à Carthage 2016 pour ‘‘The last of us’’.