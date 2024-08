L’eau au menu de la 1ère séance de travail gouvernementale présidée par Kamel Maddouri   

La première séance de travail présidée par le nouveau chef du gouvernement Kamel Maddouri s’est tenue, vendredi 9 août 2024, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, et a été consacrée au problème de l’heure à savoir les moyens de faire face à la problématique du stress hydrique en Tunisie qui est aggravée par le changement climatique.

La séance de travail ministérielle a porté sur l’examen des moyens de rationaliser les ressources en eau et des procédures et mécanismes de leur développement et de leur diversification, au moment où beaucoup de citoyens dans diverses régions du pays se plaignent des coupures d’eau potable et de l’indisponibilité de l’eau d’irrigation en quantité suffisante.

Dans ce cadre, le Premier ministre a appelé à une utilisation optimale des ressources en eau disponibles, la réalisation des projets pour leur développement et la mobilisation des fonds financiers nécessaires à cet effet. Maddouri a également insisté sur la nécessité de criminaliser les atteintes répétées aux infrastructures hydrauliques et toutes les formes d’exploitation illégale des ressources en eau.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a fait, de son côté, une présentation de la situation actuelle des disponibilités en eau potable et des mesures prises par son département pour une meilleure gestion de ces ressources devenues rares.

L’ouverture de la séance, le chef du gouvernement a tenu à remercier le président de la république pour la confiance qu’il mise en lui pour diriger l’équipe gouvernementale dans la prochaine étape, soulignant que cette responsabilité nécessite de mobiliser tous les efforts visant à faire progresser les services publics en général et notamment ceux destinés aux citoyens, en encourageant l’investissement et en renforçant le rôle social de l’État dans diverses politiques publiques et programmes gouvernementaux.

I. B.