De Versailles à Montmartre, Paris a réussi son pari olympique!

Bravo Paris! Bravo la France! Pari réussi du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août, de la grandiose et féerique cérémonie d’ouverture au cœur de la ville à la belle, joyeuse et sympathique cérémonie de clôture au Stade de France.

Chedly Mamoghli *

Les JO de Paris 2024 ont été une communion du sport, de la création artistique, de la valorisation du patrimoine et de la fête. Ce n’était pas seulement du show. Il y avait du goût, le sens de l’esthétique et du raffinement. On l’a vu dans les deux cérémonies mais aussi dans les épreuves. L’équitation à Versailles, le tennis à Roland-Garros, l’escrime et le taekwondo au Grand Palais, le beach-volley au Champs-de-Mars au pied de la Tour Eiffel, les cyclistes sur la butte Montmartre, d’autres épreuves à la Concorde, etc. Le sport dans la vie, dans la ville, partout, au plus près des gens…

Évidemment, il y a les émotions. Chacun ses moments préférés. Personnellement, la médaille d’or de Novak Djokovic à l’issue d’un match épique face à Carlos Alcaraz, c’était un moment intense. On l’a vu tout remporter au fil des années et tout rafler sur son chemin et le dimanche 4 août, on l’a vu apporter la dernière pierre à son édifice. Une légende.

Ensuite, les deux médailles d’or de Teddy Riner au judo en individuel vendredi 2 août et en équipe samedi 3 août. La finale en équipe France-Japon avec Riner qui remporte deux combats, le premier de sa catégorie puis le deuxième pour départager les deux pays qui étaient à 3-3.

Troisième grand moment évidemment, vendredi 9 août au soir quand notre formidable Firas Katoussi a remporté la médaille d’or de sa catégorie au taekwondo. Qu’est-ce que ça nous a fait du bien! Après deux semaines d’attente, la Tunisie a eu enfin sa médaille d’or.

Notre pays a une nouvelle génération d’athlètes doués qui émergent, trois d’entre eux ont participé à ces JO alors qu’ils ont moins de 20 ans. Ahmed Jaouadi (natation) et Salim Jemaï (kayak-slalom et kayak-cross, sport très difficile et hyper compétitif) ont 19 ans et Jamila Boulakbèche (natation) a 17 ans. Ils sont passionnés et certainement avec la détermination et le travail acharné, ils pourront aller très loin et écrire de belles pages pour le sport tunisien.

Ça a été deux belles semaines durant lesquelles la grand-messe du sport a brillé de mille feux. Chacun ses goûts, à titre personnel je trouve que Londres est la plus belle ville du monde cependant Paris avec son charme inégalable a excellé dans ces JO et avec la communion entre les éléments évoqués plus haut nous a fait aimer encore plus le sport. Fluctuat nec mergitur.

* Juriste.