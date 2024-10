La Tunisie table sur la production de 340 000 tonnes d’huile d’olive en 2024-25

La Tunisie prévoit une production d’environ 340 000 tonnes d’huile d’olive pour la saison 2024/2025, en répartissant équitablement la production entre les besoins d’exportation et ceux de l’approvisionnement du marché local.

C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, lors d’une réunion de la Commission nationale d’organisation et de suivi de la campagne oléicole 2024-2025, soulignant la nécessité d’unir les efforts de toutes les parties prenantes pour assurer une bonne récolte, et ne pas oublier l’importance du marché local. Et pour cause : l’exportation vers l’Europe de la plus grande partie de la récolte d’huile d’olive, qui aide à soulager le déficit de la balance commerciale et assure des rentrées importantes de devises, prive souvent beaucoup de citoyens de la consommation de ce produit national par excellence, dont le prix flambe sur le marché intérieur.

La Tunisie vise à produire 210 000 tonnes d’huile d’olive au cours de la saison 2023-2024, ainsi qu’à mettre en œuvre un plan visant à approvisionner le marché local en 2 millions de litres d’huile d’olive vierge à un prix ne dépassant pas 15 dinars, contre 25 à 30 actuellement.

Les recettes des exportations d’huile d’olive ont augmenté de 58% entre janvier et le 30 septembre 2024, pour atteindre environ 5,025 millions de dinars, par rapport à la même période de la campagne précédente 2022-2023, selon les données publiées par l’Office national des huiles sur 5 octobre.

Reste qu’on peut toujours faire des projections, on doit également espérer une bonne pluviométrie au cours des prochains mois ou trouver des solutions rapides à la sécheresse qui sévit depuis plusieurs années, en raison du changement climatique.

I. B.