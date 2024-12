Tunisie : une stratégie pour réduire la consommation d’eau

Pour compenser la réduction des ressources en eau et la diminution des précipitations, qui ont réduit les réserves d’eau dans les barrages à moins de 20% de leur capacité, les autorités tunisiennes s’efforcent de limiter la consommation individuelle d’eau à un maximum de 125 litres par personne et par jour.

C’est ce qu’a déclaré le directeur général du génie rural et de l’exploitation de l’eau du ministère de l’Agriculture, Abdelhamid Mnajja, lors d’un atelier intitulé «Adaptation des entreprises au changement climatique», organisé dans le cadre de la 38e édition des Journées de l’Entreprise, organisées à Sousse du 5 au 7 décembre 2024, sous le thème «Entreprises et grands changements : adaptation et opportunités».

Mneja a souligné que cette initiative s’inscrit dans la stratégie de l’eau du ministère, qui vise à anticiper les effets du changement climatique à l’horizon 2050.

Selon Mnajja, la limite de 125 litres par jour et par personne s’accompagnera de la promotion d’équipements économes en eau, tant dans les habitations que dans les unités touristiques. Le recyclage des eaux usées dans les secteurs touristique et industriel sera également encouragé.

Ces initiatives visent à renforcer la gestion de la demande en eau et à optimiser son utilisation.

Parallèlement, le ministère met l’accent sur le dessalement de l’eau de mer comme solution essentielle pour garantir l’approvisionnement en eau potable. Cette mesure vise à compenser la réduction des ressources en eau, la baisse des précipitations et les modifications des cycles pluviométriques.

Il reste cependant important de maîtriser la demande pour limiter les coûts économiques et environnementaux associés et favoriser la réutilisation des eaux usées traitées.

En augmentant le degré d’épuration, ces eaux peuvent être utilisées en toute sécurité pour l’irrigation des cultures fourragères, céréalières et arboricoles.

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie circulaire visant à intégrer l’économie d’eau dans le secteur agricole, tout en assurant la sécurité alimentaire, lit-on dans un communiqué de l’Institut arabe des dirigeants d’entreprises (Iace) qui a organisé l’événement.

I. B.