Tunis : Le CRE déplore le décès de Khaled Hammami, directeur du lycée 36 Cité Khadra

Le Commissariat régional de l’enseignement de Tunis 1 a déploré le décès de Khaled Hammami, directeur du lycée 36 Cité Khadra, survenu ce lundi 9 décembre 2024.

Le CRE a présenté ses condoléances à la famille, aux amis et collègues du regretté Khaled Hammami et sur les réseaux sociaux, enseignants et élèves lui ont rendu hommage en regrettant le départ d’un « directeur dévoué et passionné et d’un homme altruiste, professionnel et toujours à l’écoute ».

Selon la note diffusée par le Syndicat régional de l’enseignement secondaire ainsi que ses collègues, Khaled Hammami sera accompagné à sa dernière demeure mardi 10 décembre après la prière d’El-Asr au cimetière de Sanhaja Oued Ellil.

Y. N.