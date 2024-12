Chute du régime Bachar Al-Assad : Réaction de la Tunisie (MAE)

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a publié un communiqué ce lundi 9 décembre 2024, afin de commenter les événements en Syrie et la chute du régime du président Bachar Al-Assad.

La Tunisie a souligné l’importance d’assurer la sécurité du peuple syrien et de préserver l’État syrien en tant qu’État unifié, tout en rejetant fermement toute ingérence étrangère dans ses affaires, lit-on dans le communiqué du ministère, qui a également réaffirmé l’importance de la souveraineté du peuple syrien, « seul habilité à décider de son avenir, à l’abri de toute intervention extérieure ».

La Tunisie, « convaincue que la Syrie surmontera cette conjoncture délicate pour bâtir un meilleur avenir », a par ailleurs appelé toutes les parties syriennes à s’unir et à privilégier l’intérêt suprême de leur pays, afin de préserver sa sécurité, son indépendance, son intégrité et sa stabilité : « pour une transition politique pacifique, garante de la continuité de l’État et répondant aux aspirations du peuple syrien ».

Y. N.