Tunisie : début des travaux sur 2 centrales solaires à Feriana

Démarrage des travaux de construction de deux nouvelles centrales solaires photovoltaïques de 10 mégawatts (Mw) à Feriana, dans le gouvernorat de Kasserine. Elles entreront en production avant l’été 2025.

C’est ce qu’a annoncé la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, en donnant le coup d’envoi, le 6 décembre 2024, des travaux des deux centrales qui seront réalisées par les sociétés Qair et Mazarin grâce à un prêt de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) d’un montant d’environ 14,5 millions d’euros.

Les deux centrales contribueront à renforcer le réseau électrique national, garantir la qualité et continuité de l’approvisionnement en électricité de la région et répondre à la demande, notamment pendant les périodes de pointe de consommation, a indiqué la ministre, citée dans un communiqué de son ministère.

«Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de transition énergétique, visant à intégrer 35% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique national d’ici 2030, ce qui encouragera davantage les investissements dans les énergies propres et réduira le déficit budgétaire de l’énergie primaire», lit-on dans le communiqué.

De son côté, le secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, a déclaré que ces deux projets «permettront de produire de l’électricité équivalente à la consommation d’environ 30 000 familles et d’économiser environ 8 000 tonnes de gaz naturel par an pour un coût d’environ 4 millions de dollars.»

«Les deux projets contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 17 000 tonnes par an», a-t-il ajouté.

