IFT : Projection du film « Mouvma » en présence de la réalisatrice Ines Ben Othman

L’Institut français de Tunisie (IFT) organise une projection-débat du film documentaire « Mouvma, des poètes pas comme les autres » en présence de la réalisatrice Ines Ben Othman.

La projetcion est prévue pour mardi 10 décembre à 18h à l’Auditorium de l’Institut français et les billets (Tarif : 6 DT) sont disponibles à l’accueil de l’IFT et en ligne sur son site web

—— Résumé : (VO) ——-

Plusieurs chansons ont vu le jour dans les virages des stades, ces chansons dépassent les hymnes et slogans que les supporters avaient l’habitude de créer. En les écoutant, on se rend tout de suite compte que les paroles et le discours, parfois contestataire de l’ordre établi, sont une dénonciation de l’injustice sociale et une revendication de la dignité et de la liberté.

