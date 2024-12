Les 10 principales arnaques pendant les fêtes de fin d’année  

La période des fêtes est propice aux fraudes en ligne en raison de l’intensification du volume des achats sur internet. Cette augmentation du trafic commercial crée un environnement favorable aux escrocs qui profitent de plusieurs facteurs : volume élevé de transactions, recherche accrue de bonnes affaires par les consommateurs, multiplication des communications marketing légitimes, et précipitation générale des acheteurs. Il est donc essentiel de redoubler de vigilance pendant cette période.

Les cybercriminels exploitent efficacement les outils numériques pour orchestrer des fraudes massives à moindre coût, principalement via l’hameçonnage par email, SMS, réseaux sociaux et publicités malveillantes. L’Eset vous présente ci-dessous quelques points de vigilance…

Les escrocs aussi font leurs emplettes

Cartes-cadeaux : vente de cartes volées ou contrefaites à prix réduits, ou utilisées comme appât dans d’autres arnaques.

Faux sites web : sites imitant des détaillants légitimes pour voler des données personnelles et financières.

Offres trompeuses : articles très demandés vendus à prix cassés sur les réseaux sociaux, exigeant un paiement immédiat, mais sans livraison.

Cartes de vœux électroniques : fausses cartes contenant des liens malveillants ou demandant des informations personnelles.

Appels frauduleux : usurpation d’identité d’entreprises ou d’organismes pour soutirer des informations personnelles.

Fausse expédition : messages imitant les entreprises de transport pour obtenir des données personnelles ou installer des logiciels malveillants.

Faux tirages au sort : concours fictifs visant à collecter des données personnelles.

Faux organismes de bienfaisance : sollicitations de dons frauduleuses via des sites d’hameçonnage.

Arnaques aux voyages : publicités pour des services de voyage inexistants (vols, hébergements, locations).

Quelles sont les mesures préventives à adopter ?

Voici nos conseils pour éviter les mauvaises surprises en cette période des fêtes de fin d’année.

Sécurisez vos comptes avec des mots de passe robustes et activez l’authentification multifacteur.

Restez vigilant face aux offres trop alléchantes.

Ne communiquez jamais d’informations sensibles à la suite d’un contact non sollicité.

Maintenez vos systèmes à jour.

Utilisez un antivirus fiable et un filtre anti-hameçonnage.

Préférez le paiement par carte de crédit aux virements.

Contrôlez l’authenticité des URLs et des expéditeurs.

Validez les notifications de livraison directement auprès des transporteurs et dans leurs applications.

Que faire en cas d’arnaque ?

Si le pire se produit, vous pouvez prendre quelques mesures pour en minimiser les conséquences.

Signalez l’incident aux autorités compétentes.

Contactez votre banque et bloquez vos cartes.

Rompez tout contact avec l’escroc.

Modifiez les mots de passe compromis.

Conservez les preuves de la fraude.

L’IA générative facilite la création d’arnaques sophistiquées, redoublez de vigilance.

Belles fêtes de fin d’année à tous.

