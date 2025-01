Sakiet Sidi Youssef : Du nouveau dans l’affaire des infirmiers agressés par le directeur de l’hôpital

En fuite depuis hier après avoir tenté d’immoler un infirmier par le feu et poignardé la collègue de ce dernier, le directeur de l’hôpital local de Sakiet Sidi Youssef a été arrêté.

Le Parquet du tribunal de première instance du Kef a ordonné la mise en détention du directeur, a fait savoir Yosri Haouami, premier substitut du procureur de la République auprès du Tribunal de Première Instance du Kef et son porte-parole, et ce, dans une déclaration à Mosaique FM, ce samedi 18 janvier 2025.

De son côté, le ministère de la Santé a réagi à cette affaire, estimant que cet « incident est dangereux et choquant », tout en affirmant avoir décidé de limoger ledit directeur ainsi que le directeur régional de la santé du Kef.

Le département de la santé ajoute que des poursuites judiciaires et disciplinaires ont été engagées contre le directeur qui fait également l’objet d’une enquête de l’inspection médicale et administrative afin de déterminer les responsabilités dans cet incident et de demander des comptes à toute personne impliquée de près ou de loin dans cette affaire.

Dans son communiqué, le ministère a par ailleurs indiqué que les victimes bénéficieront d’un suivi psychologique et juridique, en réaffirmant son soutien complet pour les accompagner dans cette épreuve.

Y. N.