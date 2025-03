Affaire Bssais et Zeghidi | La demande de libération rejetée en appel

La Chambre d’accusation n°10 de la Cour d’appel de Tunis a confirmé le rejet de la demande de libération des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi.

Cette décision maintient les deux journalistes en détention, suite aux mandats de dépôt émis à leur encontre par le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis.

Borhen Bssais et Mourad Zeghidi sont poursuivis dans deux affaires distinctes, liées à des soupçons de délits financiers, sachant qu’ils sont en détention depuis mai dernier pour diffamation et diffusion de fausses informations et qu’ils ont été condamnés à un an de prison chacun sur la base du controversé décret 54.

Y. N.