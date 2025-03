Braquage d’une banque à Akouda | Le suspect arrêté, une partie du butin récupérée

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, ce mardi 18 mars 2025, l’arrestation de l’auteur du braquage d’une agence bancaire à Akouda (Sousse).

Un individu, dissimulé derrière un masque, des lunettes de soleil et une casquette est entré dans l’agence bancaire et a menacé les clients et les employés à l’arme blanche avant de repartir avec la somme de… 4430 dinars tunisiens.

Les unités de la sécurité nationale de la région se sont déployées sur les lieux et ont entamé les investigations nécessaires et sont parvenues à identifier le suspect après examen des images de vidéosurveillance.

Ce dernier a été arrêté par les agents du district de sécurité de Sousse Nord dans une embuscade et la perquisition de son domicile, menée en coordination avec le ministère public, a permis de saisir les objets utilisés lors du braquage ainsi qu’une partie du butin.

Le suspect a avoué son forfait et a expliqué avoir agi suite à des difficultés financières, causées notamment par sa dépendance aux paris sportifs. Il a ajouté avoir emprunté 5000 dinars à un individu à qui il a remis une partie de l’argent volé.

Ce dernier s’est par ailleurs avéré être recherché pour d’autres affaires et a été arrêté à son tour, ajoute la DGSN.

Le ministère public de Sousse 2 a ordonné la mise en détention des deux individus alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.