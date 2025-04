Tunisie | Qui bloque les projets présidentiels ?  

Le président de la République, Kaïs Saïed, continue de fulminer contre l’administration publique qui ne fait pas preuve de célérité dans la réalisation des projets publics en cours, malgré la disponibilité des fonds qui leur sont alloués.

Recevant, mercredi 2 avril 2025, au Palais de Carthage, le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari, Saïed lui a réitéré les griefs qu’il avait faits à maintes reprises à ses prédécesseurs.

Tout en insistant sur «la nécessité d’accélérer la réalisation des projets bloqués, malgré la mobilisation des fonds nécessaires à cet effet», le chef de l’Etat a pris connaissance de l’état d’avancement de certains projets en cours, dont notamment celui de réaménagement et de restauration des bassins des Aghlabides de Kairouan, qu’il avait visités la veille de l’Aïd Al-Fitr.

«Les fonds sont disponibles et les procédures légales ont été finalisées. Il n’y a aucune raison d’interrompre les travaux», s’est-il indigné, selon un communiqué du Palais de Carthage, laissant ainsi entendre que de mystérieuses parties bloquent sciemment le projet ou cherchent à retarder sa réalisation. «Les personnes qui ont causé ces retards doivent être tenus pour légalement responsables», a-t-il lancé, sans que l’on sache de qui il parle.

Quant au ministre Zouari, qui aurait pu nous éclairer à ce propos, il n’a pas cru devoir faire une conférence de presse pour révéler l’identité de ces saboteurs qui portent atteinte à l’intérêt public.

Le président de la République a également évoqué d’autres projets, et donné ses instructions pour recenser tous ceux sont bloqués, tout en rappelant, au cas où on l’aurait oublié, que c’est le peuple qui paye le prix de ces retards. «Il supporte les intérêts des prêts [contractés pour la réalisation des projets en question] sans voir ces projets aboutir.»

Il reste à savoir ce que le président cherche à nous dire en laissant entendre à chaque fois que de mystérieuses parties bloquent ou retardent la réalisation des nombreux projets publics en cours. Cherche-t-il à fuir ses responsabilités en se défaussant sur une tierce partie non identifiée – lobbys, cartels, saboteurs, etc.–, comme l’en accusent ses opposants, ou désigne-t-il de vrais saboteurs tapis au cœur de l’Etat et de l’administration publique et qu’il s’apprête à démasquer et à sanctionner. Mystère et boule de gomme !

I. B.