Tunisie | Mohamed Ali Nafti se rendra à Rome pour les funérailles du Pape François (MAE)

La scène internationale se prépare à rendre un dernier hommage à Sa Sainteté le Pape François, figure emblématique de dialogue et de paix. Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, se rendra à Rome le 26 avril 2025.

C’est ce qu’annonce le MAE dans un communiqué publié ce jour, en précisant que Mohamed Ali Nafti assister aux funérailles de Sa Sainteté le Pape François sur instructions du président de la République.

Le Ministre présentera les condoléances au nom de la Tunisie aux Autorités de l’Etat du Saint-Siège ami, avec lequel la Tunisie partage les principes du dialogue constructif de en vue de créer les conditions propices à la coexistence pacifique entre les religions et de réaliser les valeurs de modération, de tolérance, de justice et de solidarité humaine, de manière à renforcer les piliers de la sécurité et de la stabilité dans le monde.

Communiqué