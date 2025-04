Tunisie | Haltérophilie : Karem Ben Hnia onze fois champion d’Afrique, 32 médailles d’or

La Fédération tunisienne d’haltérophilie a rendu hommage à Karem Ben Hnia qui a décroché son 11e titre de champion d’Afrique.

Karem Ben Hnia continue de forger sa légende avec une 32e médaille d’or au compteur, annonce la Fédération qui félicite l’haltérophile « qui ne cesse de transformer chaque défi en une victoire retentissante ».

Et d’ajouter : « Karem Ben Hnia, l’incontestable maître du continent africain, s’est hissé pour la onzième fois au sommet du podium africain dans la catégorie des seniors. Un chiffre légendaire, une prouesse qui sera racontée avec fierté aux générations futures », lit-on encore dans la note diffusée par la FTH.

De son côté, Karem Ben Hnia, une histoire d’abnégation, d’une volonté de fer et d’un drapeau tunisien fièrement brandi, a remercié tous ceux qui l’ont toujours encouragé et soutenu et a exprimé sa fierté de faire honneur à la Tunisie et à ses compatriotes.

Pour lui, ce n’est pas seulement un titre de plus, c’est la consécration d’une carrière exceptionnelle, bâtie sur la persévérance, la volonté et l’engagement inébranlables.

Y. N.