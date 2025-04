La Tunisie «invisible et inaudible» aux Spring Meetings du FMI et de la BM

En rupture (presque) officielle avec le Fonds monétaire international (FMI) et en contact récurrent avec le groupe de la Banque mondiale (BM), la Tunisie était présente aux travaux des Spring meetings du FMI et de la BM de manière discrète et tacite. Pour la forme. Que retenir…

Moktar Lamari, à Washington

La délégation tunisienne présente ici à Washington compte le ministre de l’Économie et le gouverneur de la Banque centrale, en plus de quelques membres de l’ambassade de Tunisie à Washington. Aucun journaliste, aucun communicateur pour faire la lumière sur ce que font ou ne font pas les membres de cette délégation aux rencontres du FMI et de la BM.

Contrairement aux autres pays, nous n’avons vu aucune de ces personnalités tunisiennes faire des exposés ou participer en tant que panéliste pour entre autres informer sur les enjeux et les défis des politiques monétaires et économiques en Tunisie. Aucune activité n’a comporté la Tunisie dans ses contenus ou références. La Tunisie n’existe pas dans les rouages de ces activités de premier plan. Aucun plaidoyer, aucune approche, rien de rien…

Évidemment, les rapports officiels publiés mardi, ont comporté des estimations et des chiffres économiques sur la Tunisie dans le cadre des tableaux recensant l’ensemble des pays du monde, membres du FMI (199). Ces chiffres révisent à la baisse le taux de croissance de la Tunisie et indiquent le fort décalage négatif entre la Tunisie et les pays comparables (Maroc, entre autres).

Les Etats-Unis à la manœuvre

Il faut dire que ces Spring meetings ont été marqués par la «réinitialisation» du commerce mondial, par Trump et par une tension latente mais omniprésente au sein des délégations et hauts décideurs du FMI et de la BM.

Beaucoup de personnalités ont manqué à l’appel. Elles ont préféré dire non par leur absence. On peut penser au gouverneur de la Réserve fédérale des États-Unis (FED), la Banque centrale européenne (BCE), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), etc. Les débats ont été prudents excluant des concepts clefs comme les changements climatiques, les énergies renouvelables, l’inclusion sociale, entre autres. Ces termes ne sont plus autorisés par Trump. Les États-Unis sont le principal actionnaire de ces institutions, et donc le pays ayant le plus fort poids dans le vote et le véto aux décisions clefs au sein du FMI et de la BM.

La présence américaine a attiré l’attention et clairement, l’administration Trump tente de mettre la main sur les politiques et les orientations de ces deux institutions de Bretton Woods.

L’administration américaine a pris la parole plusieurs fois lors de ces rencontres pour accuser la Chine de prédation, de manipulation et d’opacité. Allant jusqu’à demander l’arrêt des aides aux pays aidés par la Chine. La Tunisie fait partie de ces pays, même si la liste des pays ciblés circule dans les couloirs, sans qu’on ait une copie crédible des pays que l’administration Trump veut punir pour leurs liens et coopération avec la Chine. La Tunisie doit faire attention à ces risques de «punition» et incertitudes liées.

En revanche, il y au moins cinq participants qui viennent de Tunis, et représentant des institutions internationales de financement de l’aide au développement présentes à Tunis.

Les travaux ont été marqués par un chambardement des agendas et des concepts clefs en vogue durant les dernières années au sein du FMI et de la BM.

Toutes les activités, les financements, les projets portant sur les changements climatiques, le genre, l’inclusion et les énergies renouvelables, ont été retirés sans ménagement et sans explication.

Deux constats sont marquants. Un : le FMI et la BM ne sont ni neutres, ni objectifs de manière absolue. Ils ne sont que des instruments de politique et des leviers de gouvernance pour des intérêts dominants. Dans une logique du plus fort… Deux: ceux et celles endoctrinés jusqu’à l’os par les procédures et les apparences de rigueur dans ces institutions doivent se remettre en question. Ils doivent aller au-dela des apparences par un sens critique, qui manque souvent chez les experts et fonctionnaires de ces institutions créées en 1944, pour reproduire la loi du plus fort. A bon entendeur salut…

Équilibrage requis en urgence

La Tunisie a besoin de ses enfants, tous ses enfants pour la défendre, en se mettant de son côté, sans être aliénés par des biais, pressions ou encore conflit d’intérêt.

Les élites doivent rester vigilantes face aux dérives du FMI, désormais sous l’emprise d’un pouvoir hégémonique erratique…vous devinez lequel!

Je quitte ce matin Washington DC, avec un sentiment de satisfaction, ayant analysé et transmis au moins 10 chroniques sur les mutations du FMI, sous l’emprise de Trump, et les risques que cela génère pour l’économie mondiale, et notamment pour les pays lilliputiens, comme la Tunisie.

Un travail est à faire au sein du gouvernement tunisien, pour atténuer les incertitudes émanant de Washington, la Maison blanche, le FMI, la BM, mais pas seulement.

La Tunisie doit probablement revisiter les droits de douane avec les Etats-Unis, de façon à exporter plus, mais pourquoi pas importer plus avec des droits de douane moins élevés pour les technologies américaines, voitures, équipements, innovations à la fine pointe du savoir.

L’hégémonie française en Tunisie doit être revue aussi, pour (pourquoi pas) mieux équilibrer et mieux diversifier les importations et aller vers plus d’ouverture sur les États-Unis, surtout que le dollar est en baisse, et il baissera encore.

La Tunisie peut gagner de la diversification de ses partenaires et secteurs d’exportation. On peut exporter plus que l’huile d’olive et des dattes aux États-Unis.

On se doit de jouer le jeu, de manière flexible, intelligente et anticipative.

Le gouvernement doit agir de manière proactive, plutôt que réactive. Et cela peut éviter au pays plein de mésaventures, misères et incertitudes avec l’oncle Sam.

* Economiste universitaire, Canada.

Blog de l’auteur : Economics for Tunisia, E4T.