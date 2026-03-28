La Tunisie à l’honneur en Suisse | Kaouther Ben Hania sacrée à la 40e édition du FIFF

En pleine célébration de sa 40e édition, le Festival international du film de Fribourg (FIFF) a honoré la cinéaste Kaouther Ben Hania en lui décernant le tout premier « Fribourg Cinema Award ».

Ce prix prestigieux a été salué par l’Ambassade de Tunisie en Suisse, témoignant de la vitalité et de l’excellence de la création cinématographique nationale sur la scène mondiale :

Dans le cadre de la 40ᵉ édition du Festival international du film de Fribourg (20–29 mars 2026 à Fribourg), la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania s’est vue décerner le tout premier Fribourg Cinema Award.

À cette occasion, Monsieur le Consul Ali Chaouech s’est rendu à Fribourg pour présenter les félicitations de l’Ambassade à la talentueuse cinéaste tunisienne et saluer son parcours cinématographique remarquable ainsi que son rayonnement international de premier plan.

La Tunisie est fière de cette distinction prestigieuse, qui consacre l’excellence de ses talents créatifs.

L’Ambassade réitère ses plus vives félicitations à Mme Ben Hania et lui souhaite plein succès dans la poursuite de sa brillante carrière.