ISHTC | Décès de l’universitaire Habib Belaïd

L’Institut supérieur de l’histoire de la Tunisie contemporaine (ISHTC) a annoncé, le décès du professeur Habib Belaïd, survenu ce lundi 8 septembre 2025.

Dans une note diffusée sur sa page Facebook, l’ISHTC a rappelé que Habib Belaïd était reconnu pour son soutien et son engagement inébranlable auprès des jeunes chercheurs et à l’ensemble des chercheurs en Tunisie.

« Il consacrait tout son temps à promouvoir l’Institut et à améliorer la qualité de la recherche historique en Tunisie », ajoute la même source.

Affecté dans les années 1980, au « Programme de recherche sur l’histoire du mouvement national », Habib Belaïd s’est pleinement engagé dans ce projet et a œuvré à sa consolidation, notamment via la supervision de l’importation et la numérisation des archives françaises relatives à la période coloniale, les rendant ainsi accessibles aux chercheurs tunisiens.

Y. N.