Rasmal finance la startup tunisienne Aqua Development

Le fonds de fonds Anava annonce son engagement à investir 4 millions de dollars dans le Rasmal Innovation Fund, géré par Rasmal Ventures. Cet investissement s’inscrit dans une démarche visant à attirer des investisseurs internationaux vers l’écosystème tunisien des startups et à soutenir ces dernières dans leur financement et leur développement à l’échelle mondiale.

Anava est soutenu par la Banque mondiale (BM), la Caisse de Dépôt et Consignation (CDC) et la Banque allemande de développement (KfW).

Rasmal Innovation Fund I est un fonds de capital-risque de la région Mena, dédié aux startups en phase d’amorçage dans les secteurs de la FinTech, du SaaS B2B, de la HealthTech, de la logistique et de la supply chain, avec pour objectif de renforcer les infrastructures numériques dans la région.

Le fonds est géré par une équipe chevronnée de capital-risqueurs dotée d’une vaste expérience sectorielle, composée de la Tunisienne Soumaya Ben Beya Dridje, ainsi que de Alexander Wiedmer, Dr Shaikha Al Jabir et Angus Paterson.

Rasmal Innovation Fund I est le premier fonds sélectionné pour bénéficier du programme de capital-risque de 1 milliard de dollars de la Qatar Investment Authority. Il vise une levée totale de 100 millions de dollars, avec un premier closing de 30 millions de dollars.

Par ailleurs, Rasmal Innovation Fund I annonce son investissement dans Aqua Development, une entreprise née en Tunisie et à portée mondiale, cofondée par Othman Ben Abbes.

Cette startup à double siège social en Tunisie et en Corée, combine biotechnologie, intelligence artificielle et ingénierie du design pour développer des systèmes d’aquaculture de crevettes offrant une productivité, une durabilité et une compétitivité économique exceptionnelles, sans recours aux antibiotiques ni aux produits chimiques polluants.

Les systèmes Aqua Development reposent sur l’imitation et l’exploitation des écosystèmes naturels à l’intérieur de la ferme, en recréant et en rééquilibrant différentes micro-flores et micro-faunes dans les bassins d’aquaculture.

I. B.