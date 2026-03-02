Abir Moussi devant la justice ce mardi 3 mars

L’avocate et présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, devra à nouveau comparaître devant la justice demain, mardi 3 mars 2026.

Abir Moussi sera entendue dans le cadre de l’affaire dite du « bureau d’ordre », annonce son avocat et président du comité de défense, Me Ali Tayachi.

Pour rappel, en première instance, Abir Moussi avait écopé de la lourde peine de 12 ans ferme, ayant été poursuivie sur la base de l’article 72 du Code pénal pour de graves accusations : « tentative de porter atteinte à la forme de l’État, d’inciter les habitants à s’attaquer les uns aux autres avec des armes et de semer le trouble sur le territoire tunisien ».

Cette affaire remonte à octobre 2023 : Abir Moussi s’était rendue au bureau d’ordre pour déposer une requête en prévision d’un recours devant le Tribunal administratif contre les décrets présidentiels concernant les élections locales. Le dépôt lui a été refusé et c’est un agent de la garde présidentielle qui l’en a informée, mais elle a exigé qu’un responsable du bureau d’ordre lui notifie en personne ce refus…

Dénonçant le refus et la procédure, elle a ensuite été arrêtée et poursuivie sur la base de l’article 72.

Y. N.