De Téhéran à Tel Aviv | La guerre continue de faire rage

Alors que les raids aériens menés par Israël et les Etats-Unis se poursuivent, ce lundi 2 mars 2026, contre l’Iran, où ils ont touché 13 villes et causé 555 morts depuis samedi matin, Téhéran continue de cibler des bases militaires américaines dans les pays du Golfe et les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré lundi avoir lancé un barrage de missiles visant les villes israéliennes de Tel-Aviv et de Haïfa, mais aussi Jérusalem-Est. (Ph. De la fumée s’élève d’une zone entourant l’ambassade des États-Unis à la suite d’une frappe, à Bayan, au Koweït, le 2 mars 2026.)

«Parmi les cibles de cette dixième salve figurent une frappe ciblée contre le complexe gouvernemental du régime sioniste à Tel-Aviv, des attaques contre des centres militaires et de sécurité à Haïfa et une frappe contre Jérusalem-Est», secteur occupé et annexé par Israël, a indiqué la milice armée iranienne dans un communiqué, diffusé par la télévision d’État.

Crash d’avions de combat américains

Sur un autre plan, plusieurs avions de combats américains se sont écrasés au Koweït lundi matin mais les équipages ont survécu, a annoncé le ministère koweïtien de la Défense.

«Les autorités compétentes ont immédiatement lancé les opérations de recherche et de sauvetage, et procédé à l’évacuation des équipages et à leur transfert vers l’hôpital», a rapporté le porte-parole du ministère, en précisant que le personnel qui était à bord était dans un état «stable». La cause de l’incident n’a pas été précisée.

A Bahreïn, l’Etat arabe le plus proche de l’Iran dirigé par une famille régnante sunnite mais habité par une population à majorité chiite, «les groupes terroristes et leurs admirateurs ont l’intention de s’en prendre aux citoyens américains à l’étranger», a prévenu l’ambassade américaine à Manam, ajoutant que «ces groupes continuent de planifier d’éventuelles attaques à Bahreïn. Les terroristes peuvent frapper sans prévenir». Aussi l’ambassade conseille-t-elle ses ressortissants de «faire preuve de prudence et de vigilance».

Le prix du pétrole flambe

Sur le plan économique,les prix du pétrole ont flambé lundi, dépassant brièvement 80 dollars le baril avant de modérer leurs gains, le conflit engagé par des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran faisant redouter des perturbations de l’offre de brut, alors que les investisseurs s’interrogent sur l’évolution de la crise.

Le Brent, référence internationale de l’or noir, avait déjà progressivement intégré une prime de risque géopolitique pour s’afficher à 72 dollars vendredi, loin des 61 dollars du début d’année.

Suite à l’attaque de deux navires dimanche au large des Emirats arabes unis et d’Oman, l’Organisation maritime internationale (OMI) a appelé les compagnies maritimes à «éviter» la région. Le prix des assurances devient prohibitif, et les principales compagnies ont confirmé suspendre leur passage.

I. B.