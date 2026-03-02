Samira Guiza nommée première présidente du Tribunal administratif

La juge Samira Guiza vient d’être nommée au poste de première présidente du Tribunal administratif, apprend-on ce lundi 2 mars 2026.

L’information a été confirmée par une source autorisée de la présidence de la République citée par l’agence Tap, et qui a précisé que Samira Guiza a été nommée ce jour par le président de la République, Kaïs Saïed.

Samira Guiza a étudié à la Faculté de droit de Tunis et a débuté sa carrière en tant qu’avocate au barreau de Tunis. Elle a également présidé le Comité de discipline de l’agence nationale antidopage.

Elle a par ailleurs occupé le poste de conseillère au Conseil d’État au Tribunal administratif.

