L’adhésion de la Tunisie à l’Atidi renforce son engagement en Afrique

L’adhésion de la Tunisie à l’Agence africaine de garantie du commerce (Atidi), dont la mise en œuvre a été officialisée le 24 mars 2025, lors d’une cérémonie réunissant les acteurs économiques tunisiens en Afrique, représente une étape importante dans le développement de son économie sur le continent.

Dans le cadre de ses responsabilités économiques, la Tunisie, à travers diverses initiatives, privilégie l’expansion économique dans les secteurs commercial, politique, financier et énergétique. Cependant, le pays rencontre des obstacles pour atteindre cet objectif. L’adhésion à l’Atidi pourrait néanmoins l’aider à surmonter certains de ces obstacles.

Grâce à cette intégration, la Tunisie a accès à un mécanisme visant à sécuriser ses exportations vers l’Afrique en facilitant l’accès à une assurance contre les risques commerciaux et politiques. Les mécanismes de protection contre les risques pourraient également aider à attirer les investisseurs. De plus, ils favoriseraient l’accès à des financements internationaux à des conditions avantageuses.

Grâce à Atidi, la Tunisie pourrait accéder rapidement à un soutien financier pour ses projets d’énergies renouvelables. Le pays a en effet conclu un accord pour bénéficier du Mécanisme de soutien rapide à la liquidité (RSRL), un dispositif soutenu financièrement par la banque publique allemande KfW et l’Agence norvégienne de coopération au développement (Norad).

Le soutien financier de cette entité sera axé sur : l’appui aux producteurs privés d’électricité verte; la réduction des coûts de financement des projets d’énergies renouvelables; et l’accélération de la transition énergétique, conformément à la stratégie nationale.



Fondée en 2000, l’Atidi joue un rôle crucial dans le commerce intra-africain. L’agence bénéficie d’une autonomie financière de plusieurs milliards de dollars, ainsi que d’un réseau couvrant les principales économies africaines et de collaborations stratégiques avec des institutions telles que la BAD.

L’intégration de la Tunisie à l’Atidi constitue une avancée majeure qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour le pays. En s’engageant dans cette alliance, la Tunisie démontre sa volonté de se positionner comme un leader économique en Afrique du Nord. Avec un soutien adéquat et une vision claire, le pays peut transformer ces défis en opportunités et bâtir un avenir prospère pour ses citoyens. En bref, l’adhésion à l’Atidi pourrait bien être le catalyseur dont la Tunisie a besoin pour réaliser son potentiel en tant que pôle technologique, stimulant ainsi la croissance économique et le développement social dans les années à venir.

Avec l’intégration de la Tunisie, l’Atidi porte le nombre de ses membres de 24 à 25. Cette adhésion permet désormais à la Tunisie de mener ses activités sur le continent africain avec une garantie de développement.

