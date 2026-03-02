Yasmina Khadra croise le sacré et le politique en Palestine

Dans son nouveau roman, à paraître le 4 mars 2026 aux éditions Flammarion, Yasmina Khadra ouvre la porte d’un monde où géographie et histoire s’entrelacent avec les destinées humaines. ‘‘Le Prieur de Bethléem’’ n’est pas un simple récit : c’est une véritable exploration des espaces sacrés, des souvenirs et de l’expérience humaine face à l’invisible.

Djamal Guettala

Dès les premières pages, le lecteur est transporté de Mont Halhoul aux temples de Jéricho, des oasis du Sinaï aux dunes de Wadi Rum. Chaque pierre, chaque arbre, chaque grotte devient témoin des siècles et acteur du récit. Ici, la Palestine n’est pas seulement un territoire : elle est présence, mémoire, mystère.

Le roman joue sur deux temporalités qui se répondent. Alexandre Yakovlevoï, éditeur, découvre un manuscrit ancien, bouleversant, qui le confronte à des vérités inattendues. La tension de ses gestes, la rapidité de sa respiration, le regard qui s’accroche aux lignes : Khadra plonge le lecteur dans une expérience littéraire et humaine immédiate.

Autorité et transcendance

Dans le même temps, Tarek Haïdara, ministre de l’Intérieur en Jordanie, retourne à Wadi Rum trente ans après un séjour qui a marqué sa jeunesse. Le désert n’est pas décor : il est personnage, exigeant, silencieux, rigide et infiniment vaste. Il confronte le ministre à ses propres certitudes, à ses doutes, à la dimension quasi mystique de la vie. Dans cette confrontation, le politique se heurte au sacré, l’autorité à la transcendance.

Au cœur de l’intrigue surgit un miracle. Un vieil homme recouvre la vue après des années de cécité. Yasmina Khadra raconte l’événement avec sobriété, sans artifice, mettant en lumière l’émerveillement face à l’inexplicable. La rencontre avec le prince Ali accentue le contraste entre foi et protocole, émotion et contrôle politique. L’inattendu devient enjeu humain, diplomatique et symbolique. Chaque geste, chaque silence a un sens : l’écriture ne laisse jamais de vide, elle charge l’espace de tension et de réflexion.

Récit immersif et réfléchi

Le roman excelle à articuler le sacré, l’histoire et l’expérience personnelle. Les lieux – désert, villages, dunes – portent le poids des épreuves et des révélations des personnages. Les dialogues et les gestes révèlent les tensions entre humilité et pouvoir, tradition et modernité, croyance et pragmatisme. L’écriture de Khadra allie rigueur et lyrisme : précision des descriptions, densité narrative et émotion brute se mêlent pour offrir un récit à la fois immersif et réfléchi.

La Palestine devient miroir : de l’histoire, du présent et des choix individuels. Elle reflète la mémoire collective et la complexité des destins. Le roman interroge l’identité, la responsabilité humaine et la capacité à se confronter à l’invisible. Khadra confronte ses lecteurs à la densité du monde, aux contradictions de l’humain et à la force de l’expérience spirituelle. Le miracle n’est pas spectaculaire : il est simple, puissant, et fait ressentir toute la fragilité et la grandeur de l’existence.

Yasmina Khadra, par ce roman, se positionne au sommet de son art. Écrivain humaniste et témoin des paradoxes contemporains, il déploie une écriture où le politique et le sacré s’entrelacent. Chaque chapitre, chaque phrase, chaque rencontre pousse à réfléchir : sur la foi, sur l’histoire, sur l’importance des lieux et la manière dont ils façonnent nos vies. Alexandre et Tarek incarnent deux facettes du rapport humain au territoire : l’une littéraire, intime, sensible ; l’autre politique, stratégique, confrontée au pouvoir et à la responsabilité.

Fragilité des certitudes

Le roman frappe par sa densité et sa maîtrise narrative. L’écriture est immersive : le lecteur traverse les dunes, ressent le vent, le silence et le poids du sable. Les scènes sont construites avec un sens du rythme et de l’émotion qui tient captif. La Palestine n’est pas décrite : elle est vécue. Le désert, les villages et les lieux saints deviennent autant de personnages. Chaque événement – rencontre, dialogue, miracle – souligne la fragilité des certitudes et la nécessité de l’humilité face à l’invisible.

Sur le plan critique, ‘‘Le Prieur de Bethléem’’ séduit par sa profondeur et sa capacité à rendre tangible l’invisible. On peut noter un certain classicisme dans les personnages secondaires, mais cela n’affaiblit pas l’impact du récit principal. Khadra réussit à capter le lecteur par l’intensité de ses descriptions, la puissance de ses thèmes et la finesse de ses dialogues. La lecture laisse un écho durable : le lecteur n’oublie pas la rencontre avec le miracle, le désert, la mémoire des lieux et les choix des personnages.

Enfin, ce roman s’impose comme une œuvre majeure de Yasmina Khadra. Il ne se contente pas de raconter : il immerge, questionne et frappe. Il rappelle que la Palestine est plus qu’un territoire : c’est un espace de mémoire, de foi, de politique et d’histoire. Khadra montre que l’humain, face au sacré et au pouvoir, est toujours en quête de sens et de vérité.

« Le Prieur de Bethléem » est un roman qui touche par sa clarté, sa densité et sa profondeur, et qui laisse le lecteur avec le sentiment d’avoir traversé un territoire à la fois réel et mythique, tangible et spirituel.