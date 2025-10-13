‘‘Mémoire de la main’’ | Exposition de sculptures à TGM Gallery

TGM Gallery, à La Marsa, propose aux amateurs de la sculpture sur divers supports une exposition collective intitulée ‘‘Mémoire de la main’’ qui sera ouverte au public du 18 octobre au 30 novembre 2025.

L’exposition réunira des œuvres de célèbres artistes ayant manqué le développement de la sculpture en Tunisie depuis les pionniers dans les années 1960-1970, tels Hedi Selmi et Hechmi Marzouk, mais aussi, leurs continuateurs qui ont poussé cet art et ses techniques dans de nouvelles voies, tels Sahbi Chtioui, Mohamed Ghassan, Mohamed Bouaziz, Najet Ghrissi, Omar Bey, Noutayel Belkadhi, Rym Karoui, Majed Zalila, Seif Ben Hammad et Mehdi Cherif.

Ces artistes taillent le bois, polissent le marbre, martèlent le fer, coulent le bronze, s’inscrivant dans la tradition du plus noble des arts, la sculpture, qui honora les dieux et les rois. Ils sculptent un univers, une histoire, des mythes, des symboles et des célébrations.

«La sculpture, dans l’histoire de l’art en Tunisie, n’est pas la forme plastique la plus développée. Exigeante, elle demande des Vulcains, mais aussi des poètes, des tailleurs de force mais aussi des rêveurs», lit-on dans la présentation de l’exposition. On y lit aussi : «Les sculpteurs que nous avons réunis pour cette exposition tracent par le burin et le feu, le maillet et le ciseau, l’évolution de cet art en Tunisie. Ils ont réalisé des monuments urbains, des fresques, des bustes, balisant les cités, personnalisant les bâtiments, honorant les personnages célèbres. Leur approche est souvent différente, leur technique également. Mais à eux tous ils offrent un panorama exhaustif de cet art relativement moins connu.»