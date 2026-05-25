Tunisie | Le « Handy music festival » au rythme du partage et de l’inclusion

La 8e édition du Festival international des musiciens et créateurs en situation de handicap « Handy music festival » a une nouvelle fois prouvé que l’art et la créativité ne connaissent aucune barrière.

Organisé avec passion par l’association Ibsar et soutenu avec ferveur par la Coopération suisse en Tunisie, cet événement phare a fait vibrer plusieurs régions de la Tunisie au rythme de l’inclusion et du partage.

Cette année, le festival a déployé ses ailes à travers trois gouvernorats : De Tunis à Jendouba, en passant par Nabeul, le public a eu rendez-vous avec une programmation riche et éclectique. Au-delà des performances artistiques, ce sont de véritables activités de sensibilisation qui ont été menées, rappelant l’importance cruciale de l’accès à la culture pour tous.

Y. N.