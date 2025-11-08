Tunisie | Elyes Chaouachi visé par de nouvelles poursuites

L’activiste politique Elyes Chaouachi, fils de Ghazi Chaouachi, a annoncé qu’il a été visé par un nouveau procès à caractère terroriste.

Via les réseaux sociaux, Elyes Chaouachi a indiqué ce samedi 8 novembre 2025, qu’au total il compte neuf affaires à caractère terroriste intentées contre lui, ajoutant qu’il est également poursuivi sur la base du décret 54 et une autre affaire.

Elyes Chaouachi qui a également indiqué dans son post qu’il continuera à faire entendre sa voix, malgré les pressions qu’il affirme subir, a également rappelé qu’il a été agressé le 29 juin dernier en France où il vit, dénonçant ainsi acharnement et harcèlement.

