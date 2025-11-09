Le poème du dimanche | ‘‘Semailles’’ de Saint-Pol-Roux

Né en 1861 à Marseille, Saint-Pol-Roux est considéré comme l’une des figures de la poésie symboliste française.

Il fréquente Mallarmé pour lequel il avait une grande admiration. Après un exil en Belgique et une vie parisienne, il s’installe dans le Finistère, en Bretagne qui devient sa source principale d’inspiration. Se lie d’amitié avec des poètes surréalistes.

Propriétaire d’un manoir, il est attaqué par les nazis en 1940, événement qui marquera dramatiquement sa vie. Le même manoir sera bombardé, aujourd’hui en ruines. Ses manuscrits dilapidés et brûlés. Les surréalistes le considèrent comme un pionnier et André Breton lui rendra hommage. Il meurt à Brest, en 1940.

Tahar Bekri

Comme elles étaient vieilles

Usées par tant de lèvres et de plumes:

Comme elles étaient vieilles

Ces mouches de paroles et fourmis d’écriture.

Comme elles étaient vieilles

D’un très long passé de livres entassés ;

Comme elles étaient vieilles

D’avoir été le verbe heureux ou grave sur la multitude

A travers les siècles et les siècles…

Comme elles étaient vieilles

Mais qu’il ne fallait pas les voir s’évanouir

Au bord d’une tribune ou bien au fond d’une bibliothèque

Comme elles étaient vieilles

Mais que, pour l’honneur du dire ou du poème

On ne devait pas les voir mourir

J’ai semé,

Puisqu’elles recelaient encore un grain de vie.

J’ai semé les lettres

Toutes les lettres de notre alphabet,

Ainsi qu’on sème à la volée

Le grain de blé,

Dans la page du Livre de l’éternité.

Et sur la marge large de mon espérance,

Œil tendu, j’attends l’heure de la délivrance,

Comme si la Page, en l’œuvre du mystère,

Etait capable du miracle auguste de la Terre.

La Rose et les épines du chemin,

édition établie par Jacques Goorma, Poésie/Gallimard