Archéologie | Découverte d’un masque phénicien à Carthage

Découverte archéologique importante dans le sanctuaire de Baal Hammon et Tanit à Carthage : un rare masque phénicien datant de la fin du IVe siècle av. J.-C.

Des archéologues, fouillant l’espace sacré du Tophet, ont mis au jour un rare masque en marbre représentant un visage féminin coiffé à la phénicienne. Il est daté par les spécialistes de la fin du IVe siècle av. J.-C.

Le ministère de la Culture, qui a annoncé la découverte, précise qu’il s’agit probablement d’une offrande votive dédiée aux divinités Baal Hammon et Tanit.

La découverte a été faite dans l’enceinte du Tophet, un sanctuaire punique renommé de Carthage, dans le cadre d’un projet de fouilles et de mise en valeur mené conjointement par l’Institut national du patrimoine (INP) et l’Agence pour la promotion du patrimoine et la promotion culturelle. Le masque, taillé dans une pierre précieuse, enrichit le corpus d’objets de culte du site et, du point de vue de la chronologie et de l’iconographie, s’inscrit dans les pratiques religieuses puniques documentées dans la zone sacrée.

Les chercheurs pensent que des objets de ce type étaient déposés en guise d’offrandes, accompagnant les rituels célébrés dans l’espace votif.

Le Tophet de Carthage, également connu sous le nom de Sanctuaire de Salammbô, est l’un des complexes puniques les plus étudiés de la Méditerranée. Dédié à Tanit et Baal Hammon, il abrite des stèles, des urnes et des dépôts votifs illustrant la religion et la société carthaginoises. Le site fait partie du vaste ensemble archéologique de Carthage, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Les travaux en cours au Tophet s’inscrivent dans un programme pluriannuel de fouilles, de réorganisation et de mise en valeur du site, visant à améliorer l’accès du public et à protéger le patrimoine. Un nettoyage, une consolidation et une étude plus approfondis du masque sont prévus avant que cette pièce récemment découverte puisse être exposée dans un musée.

D’après les archéologues, la datation proposée, fin du IVe siècle avant J.-C., situerait l’artefact dans une phase tardive de la Carthage punique, lorsque cette cité nord-africaine consolidait ses réseaux commerciaux et culturels en Méditerranée centrale. Son attribution et sa fonction votive seront précisées par des analyses en laboratoire et par comparaison avec des artefacts similaires.

Cette découverte s’inscrit dans une campagne de fouilles actives menée sur plusieurs sites tunisiens, avec des mises au jour ces derniers mois concernant également des complexes urbains et des systèmes hydrauliques de l’époque romaine. Le cas du Tophet confirme l’apport spécifique de l’élément punique à l’histoire de Carthage et la valeur identitaire de ce patrimoine pour la Tunisie contemporaine.

I. B.