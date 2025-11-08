Tunisie | Un dimanche pluvieux en perspective

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé que les pluies et vents forts se poursuivront durant la journée du dimanche 9 novembre 2025 dans différentes régions du pays.

Des pluies orageuses et localement très fortes, accompagnées de vents violents sont annoncées, en particulier au nord et au Centre du pays, précise l’INM, ajoutant qu’une baisse des températures est aussi attendue.

La même source ajoute que les vents pourraient dépasser les 90 km/h sous forme de rafales et durant le développement des nuages orageux, par endroits, et les citoyens ont de ce fait été appelés à la vigilance.

Y. N.