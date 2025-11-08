Douane | Saisie de 3 MDT en devises à la frontière tuniso-libyenne

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé, ce samedi 8 novembre 2025, une saisie importante de devises au poste frontalier de Dhehiba entre la Tunisie et la Libye.



Les services douaniers ont intercepté un véhicule portant une immatriculation étrangère et qui transportait des devises en euros dont la valeur dépasse les trois millions de dinars tunisiens (TND).

L’argent était dissimulé dans des cachette aménagées dans le véhicule immatriculé à l’étranger, qui s’apprêtait à quitter le territoire tunisien, précise la même source dans un communiqué publié ce samedi 8 novembre 2025.

Suite à cette saisie, un procès-verbal a été établi et le ministère public a ordonné la transmission du dossier aux services de sécurité spécialisés.

Y. N.